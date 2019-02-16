1. El, ayak ya da kulak büyüklüğü ile penis boyutu ilişkilidir

Üzgünüz… Bu uzuv ve organlar arasında böyle bir ilişki olduğuna dair herhangi bir veri bulunmuyor. Partner seçiminizi, bu kriterlere göre yapmaya kalkarsanız, cinsel hayatınızda hayal kırıklığına uğramanız kuvvetle muhtemeldir, bizden demesi… Na’apmıyouz? Erkeklere kavun ya da salatalık ve dahi bilimum sebze muamelesi yapmıyoruz.