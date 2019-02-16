İnanmaktan Vazgeçmemiz Gereken Seks Hakkındaki Mitler
1. El, ayak ya da kulak büyüklüğü ile penis boyutu ilişkilidir
Üzgünüz… Bu uzuv ve organlar arasında böyle bir ilişki olduğuna dair herhangi bir veri bulunmuyor. Partner seçiminizi, bu kriterlere göre yapmaya kalkarsanız, cinsel hayatınızda hayal kırıklığına uğramanız kuvvetle muhtemeldir, bizden demesi… Na’apmıyouz? Erkeklere kavun ya da salatalık ve dahi bilimum sebze muamelesi yapmıyoruz.
İnanmaktan Vazgeçmemiz Gereken Seks Hakkındaki 25 Mit
16 Şubat 2019 Cumartesi 18:40
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