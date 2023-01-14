  • BIST 4.984,86
  • Altın 1159.804
  • Dolar 18.7772
  • Euro 20.3339
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

İnce Av Haritası Yayınlandı

» »
2023 1. İnce Av Sezonu yarın başlıyor.
İnce Av Haritası Yayınlandı

2023 1. İnce Av Sezonu yarın başlıyor.

İçişleri Bakanlığı, 2023 1. İnce Av sezonunda Cikla, Fassa, Yaban Güvercini, Çulluk, Karga ve Saksağan avlanabileceğini açıkladı.

Avcılar, 15, 18, 22, 25 ve 29 Ocak; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde avlanabilecek.

Her türlü yasak avla ilgili ihbarlar ise, Alo 140 ihbar hattına yapılabilecek.

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook, av süresince dikkatli olunması ve kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Cook, avcılara kazasız bir av sezonu diledi.

harita-004.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bengihan: Maliye Bakanı Şan, bizim anlayışımızı hak etmiyor13 Ocak 2023 Cuma 18:30
  • Meclis Komitesi Hal Yasa Tasarısı’nı görüştü13 Ocak 2023 Cuma 18:26
  • Altuğra: 64 adet yeni hasta yatağı hastanelerimize teslim edildi13 Ocak 2023 Cuma 18:21
  • Sendikalar ve sivil toplum örgütleri 16 Ocak'ta Başbakanlığa yürüyecek13 Ocak 2023 Cuma 18:07
  • İzzet Aydın Genç Yaşta Hayatını Kaybetti13 Ocak 2023 Cuma 18:07
  • Gazeteciler Birliği Ankara'da temaslarda bulundu13 Ocak 2023 Cuma 17:43
  • Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı13 Ocak 2023 Cuma 17:41
  • Çavuşoğlu: “Yeni meslek lisesi yerleşkesi için çalışmalar sürüyor”13 Ocak 2023 Cuma 17:30
  • Taçoy: Pazartesi denetimler başlıyor13 Ocak 2023 Cuma 17:23
  • Maliye Bakanlığı, marketlerde denetim gerçekleştirdi!13 Ocak 2023 Cuma 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti