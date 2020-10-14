  • BIST 1.189
  • Altın 483,544
  • Dolar 7,9073
  • Euro 9,2901
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

İnce: CHP yönetimine de güvenmiyorum

»
'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Iğdır’a giden İnce, burada yaptığı konuşmada, "CHP yönetimine de güvenmiyorum" dedi.
İnce: CHP yönetimine de güvenmiyorum

'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Iğdır’a giden İnce, burada yaptığı konuşmada, "CHP yönetimine de güvenmiyorum" dedi.

Sabah saatlerinde Iğdır Havalimanı’na geldikten sonra, kent merkezine geçen Muharrem İnce, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Iğdır Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Nahcivan’a geçmek istediğini fakat yetkililerin can güvenliği sebebiyle izin vermediklerini dile getiren İnce, “Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. Hastalıkta var tabi. Bir şehre habersizce geliyor caddeleri dolaşıyor ve vatandaş ne diyor onları dinliyoruz. Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce daha sonra otobüsü ile Ardahan’a gitmek için yola çıktı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın Balistik Füze Sistemlerini İmha Etti14 Ekim 2020 Çarşamba 10:57
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maraş Kıbrıs Türklerine Aittir”14 Ekim 2020 Çarşamba 09:33
  • Hatay'da sigara içmek için yol kenarında çakmağı çakan vatandaş çevredekiler tarafından darp edildi13 Ekim 2020 Salı 22:03
  • İBB'de sahnelenecek ilk Kürtçe oyun, kaymakamlık tarafından yasaklandı13 Ekim 2020 Salı 21:27
  • Türkiye'de 1632 yeni hasta: 62 can kaybı var, 1314 kişi iyileşti13 Ekim 2020 Salı 20:11
  • AKP Sözcüsü Çelik: Maraş, Kıbrıs Türklerine aittir13 Ekim 2020 Salı 18:26
  • İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti13 Ekim 2020 Salı 18:20
  • Kılıçdaroğlu: Keşke beni mahkemeye verseler, rakamları hâkime söylesem13 Ekim 2020 Salı 18:11
  • KONDA Araştırma müdürü Bekir Ağırdır'dan falaş açıklama: AK Parti'nin oyu yüzde 25'e düştü13 Ekim 2020 Salı 15:51
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ab Konseyi Başkanı Michel'le Telefonda Görüştü13 Ekim 2020 Salı 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti