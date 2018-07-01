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İnce: Kurultay istemeyeceğim, Kılıçdaroğlu 'Ayrılıyorum' derse göreve hazırım

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"Yeni bir parti yok"
İnce: Kurultay istemeyeceğim, Kılıçdaroğlu 'Ayrılıyorum' derse göreve hazırım

CHP'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce CHP Genel Başkanlığı görevine hangi şartlarda gelebileceğini açıkladı. İnce, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben ayrılacağım" demesi ve CHP örgütlerinin göreve davet etmesi durumunda CHP'nin başına geçebileceğini söyledi.   

İnce Hürriyet'te Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı. 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne yönelik iddialara, "Hayır! Böyle bir şey olabilir mi" sözleriyle yanıt veren İnce CHP Genel Başkanlığı hakkında sorulan sorulara şu yanıtlar verdi:

Sizi aday gösterdiği için Kılıçdaroğlu’nun da hakkını teslim etmek gerekmez mi?

- Kesinlikle evet! Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bunu da her yerde söyledim, söylerim.

 Peki Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Ne diyeyim şimdi? Son açıklamalarını beğenmedim.

 “Arkadaşlarımız, İnce’ye gittiği illerde destek olacaklardır” biraz üstten bir tavır değil mi?

- Evet öyle. Olmayacaklar mı zaten? Ben CHP’nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var? Birbirimizi topluma ispat etme derdinde değiliz biz. Daha güzel götürebiliriz işi. Ben kurultay murultay demiyorum, böyle bir şey istemiyorum. Partide koltuk falan da istemiyorum, Türkiye’yi yönetmek istiyorum. Ben beş yıl bu seçimin sürmeyeceğini düşünüyorum.

 Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi ben kalkıyorum bu koltuktan, sen gel Muharrem kardeşim” demesi mi gerekiyor sizce?

- Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de “Ben ayrılacağım” derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım! Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam!

 Yeni bir parti?

- Hayır, öyle bir şey yok. İllere gittiğimde de sadece CHP binalarını ziyaret etmeyeceğim. İttifakın diğer partilerini de ziyaret edeceğim. Ben bu 15 milyon oyu nasıl 30 milyon yaparız derdindeyim.

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