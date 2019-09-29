İnce: Tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum

Ama partimin bunu nasıl değerlendireceği elbette ki seçim yaklaştıkça belli olacaktır" dedi. İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Halk yanında, ben de tüm gücümle yanındayım" ifadesini kullandı.

2023'te yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce, Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuştu.

Dündar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha uzun süre varken ve gündemde değilken cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıklamanız eleştirildi. Buna neden

gerek duydunuz?" sorusuna İnce'nin yanıtı şöyle oldu:

"Benim şu anda partide sıradan bir üye olmanın dışında bir statüm yok. Ama politikanın içindeyim. Politika, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için yapılır. Ben 2014'te genel başkan adayı olduğumu açıkladığımda, partimin önüne 'Türkiye'yi CHP yönetmelidir, CHP iktidar olmalıdır' hedefini koydum. 16 Nisan referandumu ile iktidar artık TBMM çoğunluğu içinden çıkmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda belirleniyor. 24 Haziran 2018 seçiminde partim adına cumhurbaşkanlığına aday gösterildim. Kişisel olarak kendimi başarılı görsem de Türkiye'yi yönetme görevini devralamamış olmaktan dolayı kendi kişisel başarımın bir önemi olmadığını düşünüyorum. Ama bu seçimde birçok şeyi başardık. Sosyal demokratlar güçlü biçimde daima halkın değişilebileceğine inanırlar. Bu seçim bu değişimin güçlü işaretlerini bize sundu. Ben tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Aynı zamanda bugünkü politik faaliyetlerimin amacıdır. Ama partimin bunu nasıl değerlendireceği elbette ki seçim tarihi yaklaştıkça belli olacaktır."

Hükümetin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dışladığını söyleyen İnce, "Kamuoyu ve halk yanındadır, ben de tüm gücümle yanındayım" diye konuştu.