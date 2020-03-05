İncecik bir bele sahip olmanın sırrı

Hem fazla kilolarınızdan kurtulmak hem de incecik bir bele sahip olmak istemez misiniz? İşte sırrı burada!

Sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmak ve incecik bir bele sahip olmak istemez misiniz? Farklı lezzet arayanların vazgeçilmez çayı olan zeytin yaprağı çayı hem kilo verdiriyor hem de bir çok şeye fayda sağlıyor! Peki zeytin yapraçı çayı kaç gün içilmeli? Zeytin yaprağı çayı kilo verdiriyor mu? Nasıl demlenir? İşte merak ettiğiniz zeytin yaprağı çayı hakkında tüm merak ettikleriniz...

Zeytinyağı yaprağı ne kadar içilmeli?

1 çay kaşığı kadar kuru zeytin yaprağını bir bardak kadar sıcak suyun içerisinde bekletip yaklaşık 3 dakika kadar demledikten sonra yaprağı süzüp her gün en fazla 2 bardak tüketecek şekilde içebilirsiniz.

Zetyin yaprağı çayı zayıflatır mı?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için alternatif seçenekler arasında yer alan zeytin yaprağı çayı kan şekeri seviyesini düzenleyerek oleuropein maddesi şekerin düşmesini önleyerek, açlık krizlerini yok eder.

Faydaları inanılmaz!

Özellikle diyabet hastalığında sıklıkla tercih edilen zey yaprağı iyileştirmek için kullanılabiliyor. Vücuttaki fazla kilolardan kurtulmak için kısa sürede kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Gün içerisinde zeytin yaprağı tüketildiğinde uzun süreli tokluk hissi vermektedir. Diş ağrılarının bir numaralı kurtarıcıları arasında yer alan zeytin yaprağının ağzı azaltıcı özelliği bulunuyor. Dudak üzerinde sık sık uçuk çıkma sorunu ile karşı karşıya iseniz çözüm yöntemi olarak zeytin yaprağını deneyebilirsiniz.