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İnce'den Erdoğan'a 'ince' yanıt: "Ayağım saraya alışır diye korktu"

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı randevu talebine aldığı "Partimde kabul ederim" yanıtına "Ayağım saraya alışır diye korktu herhalde" diye cevap verdi.
İnce'den Erdoğan'a 'ince' yanıt: "Ayağım saraya alışır diye korktu"

İnce "Sayın Erdoğan'ın partisine benim ayağım alışmaz. Bence saraya davet etmemesinin nedeni, ayağım oraya alışır diye korktu herhalde. Sanki oraya gelirsem ayağı alışır, bir daha buradan çıkmaz diye düşünmüştür. Yoksa onun partisine neden ayağım alışsın, ben 15 yaşından beri Cumhuriyet Halk Partiliyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili olarak "Partimizde kendisini kabul ederiz ve partimize ayakları alışmış olur" demişti.

"Çekinmemesi lazım"

İnce, Erdoğan'ın kendisiyle televizyon tartışmasına çıkmayı kabul etmemesine de şu sözlerle yanıt verdi:

"Madem o kadar bilgili, donanımlı, madem 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyor, e bizi yenmesi lazım normalde, bizim çekinmemiz lazım, onun çekinmemesi lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin televizyon tartışması teklifini "Televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek isteimiyorum, çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum" diyerek reddetmişti.

İnce bugün önce Anıtkabir'i, ardından Türk-İş, DİSK ve İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti.

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