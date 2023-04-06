İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Bu konuyla ilgili son açıklamamdır

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ittifak iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi öncesi ona bir teklif götürüldüğünü, ancak uzlaşmaya varılamadığını söyledi.

İnce ise bu açıklamaya, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı şunları söyledi:

İnce'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

*Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim.

*İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim.

*Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım.

*Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır.

*Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.

*Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.

*Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP'deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir.

*Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam.

“KEMAL BEY'E YETERLİ VE DOĞRU BİLGİLER VERİLMEMİŞ OLABİLİR”

*Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi.

*Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi’nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem.

*Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım.

İNCE’DEN ALTAY’A JET CEVAP

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın açıklamalarının ardından İnce yeni bir paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

*Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti.

*Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum.

*Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik.