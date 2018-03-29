  • BIST 114.612
  • Altın 169,669
  • Dolar 3,9820
  • Euro 4,9053
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERLTB 89 işyerini denetledi; 4 markete para cezası verildi

İnci, öz kızına taciz suçlamasıyla tutuklu yargılanacak

» »
İnci, öz kızına taciz suçlamasıyla tutuklu yargılanacak
İnci, öz kızına taciz suçlamasıyla tutuklu yargılanacak

Öz kızının şikayeti üzerine taciz suçlamasıyla tutuklu bulunan Abdulvahap İnci, tutukluluk süresinin dolması nedeniyle bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tahkikat sorumlusu polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının telefon görüşme ve mesajları dışında watsap üzerinden de kızını taciz mesajları gönderdiğini tespit ettiklerini anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Çamlıbelli, zanlının gönüllü ifadesinde “bu sözleri kızıma tepkisini ölçmek için söyledim” dediğine dikkati çekti.

Çamlıbelli, Abdulvahap İnci’nin serbest bırakılması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalininin yüksek olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Mesut Mesutoğlu, İnci’nin iki ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesini emretti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Sayın Sağlık Bakanı’na tavsiyemiz yasaları bilmeden açıklama yapmamasıdır"29 Mart 2018 Perşembe 11:38
  • KTTO'dan elektrik sorunu ve kablo bağlantısı konusunda açıklama29 Mart 2018 Perşembe 11:36
  • KTMMOB EUROCODES eğitimleri başlıyor29 Mart 2018 Perşembe 11:22
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'dan ticari araç işletme izinleriyle ilgili işlemler hakkında duyuru29 Mart 2018 Perşembe 11:16
  • Başkan Harmancı: Tarihimizle ilgili daha çok bilgi sahibi olmalıyız29 Mart 2018 Perşembe 11:08
  • Üç ay, üç gün kaldı!29 Mart 2018 Perşembe 10:59
  • Ne kadar önemseniyoruz?29 Mart 2018 Perşembe 10:49
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Erhüman’la görüşüyor29 Mart 2018 Perşembe 10:43
  • Özersay: "Bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir"29 Mart 2018 Perşembe 09:55
  • Açıkladı...Özersay 2020'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?29 Mart 2018 Perşembe 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti