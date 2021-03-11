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İnci Pars’a özel izinle ev karantinası!

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Eski Başbakanlardan hakkında soruşturma devam eden ve dokunulmazlığı kaldırılan Hüseyin Özgürgün’ün eşi İnci Pars, bugün çocuğuyla beraber adaya geldi.
İnci Pars’a özel izinle ev karantinası!

Eski Başbakan olan ve dokunulmazlığı kaldırılan Hüseyin Özgürgün’ün eşi İnci Pars, bugün çocuğuyla beraber adaya geldi.

Yanında 3 kişinin daha olduğu belirtilen İnci Pars’ın özel izinle ev karantinasına alındığı öğrenildi. Otel yerine özel izinle ev karantinasına alınan İnci Pars’ın neden böyle bir uygulamaya dahil edildiği merak konusu oldu.

Herkes gibi otel karantinasına girmeyerek evde kendini izole edeceğini söyleyerek özel izinle ev karantinasına alınan İnci Pars’a bir çok yerden tepki yağdı.

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