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İncil grubu görüşmesi ‘hack’lenerek pornografik yayın yapıldı. Kilise dava açtı

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kilise Zoom üzerinden yaptıkları İncil çalışma grubu görüşmelerinin bir hacker tarafından pornografik görüntülerle bölünmesi üzerine şirkete dava açtı.
İncil grubu görüşmesi ‘hack’lenerek pornografik yayın yapıldı. Kilise dava açtı

Corona virüsü nedeniyle evden yürütülen eğitim, iş ve sosyal hayatın bir parçası olan görüntülü konuşma uygulamalarının en popülerlerinden Zoom, yine bir güvenlik açığıyla gündeme geldi.

Hackerlar tarafından ele geçirilip ‘istenmeyen‘ görüntüler yayınlanan Zoom görüşmeleri o kadar yaygın hale geldi ki bu eyleme bir isim bile verildi: ‘Zoombombing

6 Mayıs’ta yaşanan olayda, San Francisco’daki Aziz Pavlus Lüteriyen Kilisesi çoğu ileri yaşta katılımcılardan oluşan İncil çalışma grubuyla görüntülü konuşma düzenliyordu.

Görüşmenin 42’nci dakikasında bilgisayar ekranları ele geçirildi ve kontrol tuşları devreden çıkarılarak pornografik video yayınlanmaya başladı.

Dava dilekçesinde yayınlanan görüntülerde çocuk istismarı da olduğuna dikkat çekilerek, eylem hastalıklı olarak nitelendirildi. Ayrıca eylemi yapan kişinin defalarca aynı nedenle yetkililere bildirildiği belirtildi. Zoom, kullanıcı güvenliği yerine kar ve gelir öncelikli çalışmakla suçlandı.

Zoom’dan bir yetkili yaşananları kınayarak olaydan etkilenenlerden özür diledikleri bir açıklama yaptı.

Zoom güvenlik açığı nedeniyle daha önce de eleştirilere maruz kalmış, bunun üzerine uygulamada bazı güncellemeler yapılmıştı. Son versiyonunda görüşmeyi düzenleyen kişi bütün katılımcılar geldikten sonra görüşmeyi kilitleyebiliyor ve istenmeyen kişileri atabiliyor.

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