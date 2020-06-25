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İncirli: “ Bu açılma sürecinde bulaşı baskılamak için ne yapacağız? Bu ihtimale karşı elimizde hangi imkanlar var?”

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CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “KKTC olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde önce kendimize, sonra dünyaya zarar vermiş oluruz” dedi.
İncirli: “ Bu açılma sürecinde bulaşı baskılamak için ne yapacağız? Bu ihtimale karşı elimizde hangi imkanlar var?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında, üretilen bilgilerin, edinilen tecrübelerin tüm dünyaya yayılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Birbirimize bağlı olduğumuzu, dolayısıyla tüm dünyanın sorumluluğunu taşıdığımızı işaret eden İncirli, “Dolayısıyla KKTC olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde önce kendimize, sonra dünyaya zarar vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta dünya genelinde vaka sayısının 10 milyonu bulacağına dikkat çeken Sıla Usar İncirli, “Salgının ilk ayda 10 binden az vaka bildirilmişti, içerisinde bulunduğumuz ayda ise 4 milyon vaka bildirildi. Dolayısıyla bu pandemi bitmiş veya kontrol altına alınmış değil. O yüzden ülke olarak tüm hazırlıklarımızı pandeminin devam ettiğini dikkate alarak yapmak zorundayız” dedi.

Bütün meselenin aşı veya tedavi bulunana kadar bulaşı baskılamak ve yaşam kurtarmak üzerine olduğunu anımsatan İncirli, “Bulaşı baskılamak üzerine kapanma sürecine girdik.

Şimdi yeniden açılma sürecindeyiz, bu sürecin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama bu açılma sürecinde bulaşı baskılamak için ne yapacağız? Bu ihtimale karşı elimizde hangi imkanlar var?” şeklinde konuştu.

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