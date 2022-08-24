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İncirli: Bu demokrasiye vurulan bir darbe!

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İncirli: Bu demokrasiye vurulan bir darbe!
İncirli: Bu demokrasiye vurulan bir darbe!

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'na verilen arada iktidar ile muhalefet arasında uzlaşıya varılamadı. Meclis oturumu yeniden başladı.

Evinde oturanların yarın başına gelecekleri bilmesi gerektiğini söyleyerek ülkede hayatına değer veren her bireyin meclis önüne gelmesi çağrısında bulundu.

Daha sonra söz alan Sıla İncirli, “siz kimsiniz ki belediyeleri karanlığa gömmeye çalışıyorsunuz” diyerek haftalardır yapılmaya çalışılanın belediyeleri karanlığa gömmek olduğunu, bu tasarının hedefinin yerel yönetimleri güçlendirmek olması gerektiğini hatırlattı.

Bu tasarıyla belediyelerin bir kısmının yok hükmünde olacağını ve ülkenin "göre göre kaosa sürüklendiğini" söyleyen İncirli, yerel yönetimlerin ortadan kaldırarak insanların en temel haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

İncirli, Erhürman’ın sabahtan beri neyin niye olamayacağını anlattığını bu kaosun nasıl düzeltileceğini de kimsenin bilmediğini belirtti.

Halka en yakın hizmeti götüren belediye emekçilerinin aylardır tedirginlik içinde olduğunu, ne iş yapacaklarını ve kimin neyi yöneteceğinin bilinmediğini kaydeden İncirli, bunun demokrasiye vurulan bir darbe olduğunu söyledi.

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