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İncirli bu kez Ortaköy'de yürüyüş düzenledi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Dr. Sıla Usar İncirli, 25 Aralık yerel seçimlerine doğru giderken Lefkoşa’yı adım adım gezme hedefi çerçevesinde ikinci yürüyüşünü dün Ortaköy’de gerçekleştirdi.
İncirli bu kez Ortaköy'de yürüyüş düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Dr. Sıla Usar İncirli, 25 Aralık yerel seçimlerine doğru giderken Lefkoşa’yı adım adım gezme hedefi çerçevesinde ikinci yürüyüşünü dün Ortaköy’de gerçekleştirdi. Sıla Usar İncirli’ye; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri ve partili yol arkadaşları da yoğun bir katılımla eşlik etti.

Ortaköy’deki yürüyüşünde, Ortaköy esnafının İncirli’ye olan ilgisi de dikkat çekti. Lefkoşa ile ilgili plan ve projelerini Ortaköy esnafıyla da paylaşma fırsatı bulan Sıla Usar İncirli, esnafın sorunlarını dinleme fırsatı da yakaladı.

Sıla Usar İncirli, yürüyüşte yaptığı açıklamada, 25 Aralık’a kadar olan sürede Lefkoşa’yı adım adım gezeceklerini ve adım adım LTB Başkanlığına doğru yürüyeceklerini ifade ederek herkesi bu coşkulu yürüyüşlere katılmaya davet etti.

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