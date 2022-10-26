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İncirli: Ekonomik zorluk çeken ailelerdeki çocuklar için etütler ve kreşler açacağız

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Gülen Yüzler Anaokulu ile Çağlayan Cumhuriyet İlkokul’unu ziyaret etti.
İncirli: Ekonomik zorluk çeken ailelerdeki çocuklar için etütler ve kreşler açacağız

Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili plan ve projelerini de öğretmenlerle paylaştı. Belediyenin Lefkoşa’da yaşayan çocuklara sunduğu imkanların geliştirilmesi gerektiğinden söz eden Usar İncirli, ekonomik zorluk çeken ailelerdeki çocuklar ve öğrenciler için belediye etütleri ve kreşleri açılacağını belirtti. Sıla Usar İncirli, “Eğitim de dahil olmak üzere insana dair her hizmet belediyelerin de sorumluluk alanına girer” ifadelerini kullandı.

 

USAR İNCİRLİ: OKULLARIN VE OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN İHTİYAÇLARINA ÖNCELİK VERECEĞİZ

Lefkoşa’nın bir Avrupa başşehri olduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli, buna yaraşır şekilde hizmet sunulması gerektiğinin altını çizdi. Lefkoşa’da okulların ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra yaşam boyu eğitimin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Usar İncirli, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri ile işbirliğine hazır olduklarının altını çizdi.

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“ CTP’NİN YEREL YÖNETİMLERDEKİ BAŞARISINI LEFKOŞA İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Lefkoşa’da akıllı bir şehir inşa etmek için çalışmalarına başladıklarına vurgu yapan Usar İncirli, Lefkoşa’da toplu ulaşımdan çevreye, kültür sanattan eğitim ve sağlığa kadar yerel hizmetleri yoğunlaştıracaklarından da bahsetti. Usar İncirli, Lefkoşa halkının trafikte çok zaman kaybetmeye mahkum olmadığını söyledi. CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısını, Lefkoşa’ya taşımak niyetinde olduklarının altını çizen Usar İncirli, Lefkoşa’nın hak ettiği değeri bulacağına vurgu yaptı. Lefkoşa’nın en büyük sorunlarından birinin de güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, tüm kurumlarla işbirliği içinde, güvenli bir şehir için çalışacaklarını ifade etti.

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