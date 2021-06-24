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İncirli: Hükümet Sürekli Borçlanarak, Geleceği İpotek Altına Alıyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.
İncirli: Hükümet Sürekli Borçlanarak, Geleceği İpotek Altına Alıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Hükümet icraatlarını değerlendiren İncirli, “Bu hükümet geldiği günden beridir birçok kez borçlandı. Şimdiki hükümet borçlanarak, geleceği ipotek altına alıyor. Adil istihdam yapmıyorlar. Halen istihdamlar devam ediyor. Adil istihdam yapmadıkları için verim de alamıyorlar. Demokrasi ile refah arasında bir ilişki vardır. Demokratikleşme yolunda güçlü adımlar atmalıyız. UBP’nin böyle bir derdi yoktur, hiç olmadı. Bu tekerlek böyle dönmez. Bu tekerlek artık patladı. Halk olarak ortaya farklı bir irade sergilemezsek, geleceğe dair irademizde ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Bu iradeyi bu şekilde sergileyemeyiz. Biz kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi istiyoruz” dedi.

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