İncirli: Lefkoşa'nın "atıl durumda" olduğunu iddia etti!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacaklarının altını çizdi.

Lefkoşa Mahalli Barosu’nu ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın içindeki bütün geçiş noktalarının, kendilerinin meselesi olduğuna dikkat çekti ve bu konu üzerinde konuşmaya devam edeceklerini vurguladı.

USAR İNCİRLİ: ÖNCELİKLERİMİZİ İYİ YÖNETİLEN BELEDİYE ÜZERİNDEN KURACAĞIZ

Memleketin her açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Usar İncirli, çok ciddi ekonomik kriz ve sosyal sorunların var olduğunu belirtti. Usar İncirli, avukatların, toplumun en aydın kesimlerinden olduğunu vurguladı. 25 Aralık’ta yapılacak seçimleri, yerel seçimin ötesinde değerlendirdiklerini kaydeden Usar İncirli, “Bütün olanlara karşı, toplumun tepkisinin bu sandıktan çıkması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Lefkoşa’nın uzunca bir süredir atıl durumda kaldığının altını çizen Usar İncirli, “LTB hizmet açısından çok büyük sıkıntı yaşıyor” dedi. Önceliklerini iyi yönetilen belediye üzerinden kuracaklarını vurgulayan Usar İncirli, “Hedefimiz ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa’dır. Bütçe ve mali disiplini çok titiz bir şekilde sağlayacağız” ifadelerini kullandı.