İncirli: Lefkoşa’ya Üç Yeni Geçiş Noktası İçin Gerekeni Yapacağız!

Göreve geldikleri zaman, Baf, Mağusa ve Haspolat (Mia Milia) Geçiş Noktaları’nın açılması için belediye olarak baskı yapacaklarını vurgulayan Usar İncirli, Lefkoşa’nın yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyduğuna işaret etti. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye Genel Başkan Tufan Erhürman da eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili vizyon ve projelerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA ARZU ETTİĞİMİZ NOKTADA DEĞİL

25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine işaret ederek sözlerine başlayan CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın arzu ettikleri noktada olmadığının altını çizdi. Lefkoşa’nın aydınlanma sorununun olduğunun altını çizen Usar İncirli, geceleri sokak lambalarının yanmadığını belirtti. Sıla Usar İncirli, güvenlik konusunda da birçok sorun yaşandığını kaydetti. Sorunları çözmek ve Lefkoşa’yı tam anlamıyla bir başşehir görüntüsüne kavuşturmak için yola çıktıklarını vurgulayan Usar İncirli, Baf, Mağusa ve Haspolat Geçiş Noktaları’nın açılması için belediye olarak baskı yapacaklarını vurguladı. Usar İncirli, bütünlüklü projelerle hareket edeceklerine dikkat çekti ve Lefkoşa’nın yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. LTB’nin uluslararası tanınmışlığının önemine işaret eden Usar İncirli, “Her kapı Lefkoşa Türk Belediyesi’ne açılır. Bütünlüklü projelerin gerçekleşmesi için bu şehre her yerden fon getirebiliriz” dedi.

ATAN: DEĞİŞİME AÇIK OLUNMLALIDIR

KAMU-SEN’i ziyaret eden CTP yetkililerini teşekkür ede KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Sıla Usar İncirli’ye başarılar diledi. Memleketin yangın yeri olduğunu belirten Atan, yerel yönetimlerin önemine de dikkat çekti. İlk kez kadın başkan görmenin kendilerine mutluluk vereceğinin altını çizen Atan, sendika olarak söz konusu duruma önem verdiklerini kaydetti. Lefkoşa’nın amiral gemisi olduğuna dikkat çeken Atan, değişime açık olunması gerektiğini ifade etti.

MAVİŞ: CTP İYİ ADAYLAR GÖSTERDİ

CTP’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan KTÖS Başkanı Burak Maviş, CTP ile bugüne kadar birçok mücadele verildiğini vurguladı. Bu dayanışma ve birlikteliğin örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çizen Maviş, CTP’nin yerel yönetimlere önem verdiğini gördüklerini söyledi. CTP’nin belediyelere iyi adaylar gösterdiğini de belirten Maviş, LTB’nin Kutlay Erk ve Kadri Fellahoğlu dönemlerinde toparlama yaşadığını anımsattı.

ELMALI: USAR İNCİRLİ’YE BAŞARILAR DİLERİZ

CTP’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Sıla Usar İncirli’ye de çıktığı yolda başarılar diledi. Yerel yönetimlerin önemine işaret eden Elmalı, mali disiplinin öneminden de söz etti. Elmalı, “Lefkoşa’nın mali yapısı, kendi kendine yeter şekilde oluştu mu?” diye sordu.