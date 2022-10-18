Sıla Usar İncirli: Lefkoşa’yı her Kıbrıslı Türk’ün gurur duyacağı bir başşehir haline getireceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit, LTB eski Başkanlarından Kutlay Erk de hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının en zor koşullarda ayakta durmayı başardığını vurguladı ve içinde bulunulan koşullarda da ayakta durmayı başarabileceğinin altını çizdi. Erhürman, Lefkoşa’yı ayrıca önemsediklerine de dikkat çekti. Ziyaret sırasında söz alan CTP LTB Başkan adayı ve milletvekili Sıla Usar İncirli de Lefkoşa’nın doğru yönetilmesi durumunda birçok hizmetin verilebileceğini, yatırımların da yapılabileceğini vurguladı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ise CTP iktidarda olduğunda, şehitler hususunda yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini iletti. LTB Başkanlığı döneminde Kutlay Erk’in yaptığı icraatları da anımsatan Benan, dernek olarak Erk’e teşekkürlerini iletti.

ERHÜRMAN: TOPLUMSAL SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne vakit ayırdıkları için teşekkür ederek sözlerine başladı. Geçmiş yıllarda bir toplumsal seferberlik dönemi yaşandığını anımsatan Erhürman, herkesin geleceğinden feragat ettiğini ve özveride bulunduğunu vurguladı. Erhürman, “Bunun adı toplumsal seferberlikti. İnsanlar kendileri için değil toplum için mücadele etti, yaşamlarını ortaya koydu. Toplum da ortaya konan fedakarlıkları unutmamalıdır, onlar için bir şeyler yapmalıdır. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin talepleri, bu denklemin tamamlanması içindir. Bu toplumsal bir seferberliktir” dedi. Yerel yönetimlerin de söz konusu durumlarda, merkezi idareyle birlikte, üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini kaydeden Erhürman, ülkenin genelinde toplumsal seferberliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti. Her alanda çöküş yaşandığının altını çizen Erhürman, “Bizim ayakta durma zorunluluğumuz var. Biz, Kıbrıs Türk halkı olarak en zor koşullarda ayakta durmayı başardık, bu koşullarda da ayakta durmayı başarabiliriz. Toplumsal seferberliğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Lefkoşa’yı da ayrıca önemsediklerine dikkat çeken Erhürman, “Lefkoşa memleketin kalbidir. Lefkoşa’daki var oluş mücadelesi bizim için merkezi iradedeki var oluş mücadelesi kadar değerlidir” dedi.

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA, KIBRISLI TÜRKLER İÇİN BİR SİMGEDİR

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “Yaşamlarını kaybetmiş olan kişilerin sorumluluğunu taşımanın, bütün toplumun ve devletin görevi olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, “Sadece şehitlerin değil, onların devam eden nesillerinin sorumluluğunu taşımak mecburiyetindeyiz” dedi. “Dileğimiz kayıpların bir daha yaşanmamasıdır, bunun için mücadele etmek gerekir” diye konuşan Usar İncirli, devletin bu kadar acizmiş gibi görünmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Memleketin çok kötü yönetildiğine vurgu yapan Usar İncirli, Lefkoşa’nın doğru yönetilmesi durumunda birçok hizmetin verilebileceğini, yatırımların da yapılabileceğini ifade etti. Lefkoşa’nın Kıbrıslı Türkler için bir simge olduğuna da dikkat çeken Usar İncirli, Lefkoşa’nın bir başşehir görüntüsünde olmadığının altını çizdi. Lefkoşa’yı her Kıbrıslı Türk’ün gurur duyacağı bir başşehir haline getireceklerini belirten Usar İncirli, “Gençlerimizin göç etmeyeceği bir ülke yaratmak mecburiyetindeyiz” dedi. Mazeretlerin arkasına saklanmanın kolay olduğunu söyleyen Sıla Usar İncirli, Lefkoşa için çok çalışacaklarını vurguladı.

BENAN: ŞEHİT AİLELERİNE SAHİP ÇIKILMIYOR

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, CTP heyetini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını vurguladı. “Devletin içinde bulunduğu durum bizleri üzüyor, neresinden tutsak elimizde kalıyor” diye konuşan Benan, yapılanların yetersiz olduğunu, haksızlıkları gördüklerini kaydetti. Şehitlere sahip çıkılmadığını, bu durumun da kendilerini daha da üzdüğünü vurgulayan Benan, “CTP iktidarda olduğu dönemlerde şehitlerin defin işlemleri ve kabirlerinin yapılması konusunda sıkıntı yaşamadık” diyerek teşekkürlerini iletti. Sıla Usar İncirli’nin LTB adaylığını tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.