İncirli Ortaköy'de yürüdü!

Sıla Usar İncirli’ye; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri ve partili yol arkadaşları da yoğun bir katılımla eşlik etti.

Ortaköy’deki yürüyüşünde, Ortaköy esnafının İncirli’ye olan ilgisi de dikkat çekti.

Lefkoşa ile ilgili plan ve projelerini Ortaköy esnafıyla da paylaşma fırsatı bulan Sıla Usar İncirli, esnafın sorunlarını dinleme fırsatı da yakaladı.

Sıla Usar İncirli, yürüyüşte yaptığı açıklamada, 25 Aralık’a kadar olan sürede Lefkoşa’yı adım adım gezeceklerini ve adım adım LTB Başkanlığına doğru yürüyeceklerini ifade ederek herkesi bu coşkulu yürüyüşlere katılmaya davet etti.