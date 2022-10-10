İncirli’ye Göçmenköy’de büyük ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncili, geçtiğimiz akşam Göçmenköy Festivali’ne katıldı. Göçmenköy – Taşkınköy Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan İncirli’ye bölge halkı tarafından yoğun ilgi gösterildi. Festival alanında büyük bir coşku ile karşılanan İncirli, ilk olarak üretim stantlarını gezdi. Daha sonra yapılan gösterileri izleme fırsatı bulan İncirli, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. İncirli’ye festival gezisinde milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili de eşlik etti.