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İndia Bankası Lefkoşa’da Son Kez Sahneleniyor

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Baraka Tiyatro Ekibi tek perdelik komedi “India Bankası” yarın (Cumartesi) akşam saat 20.00’de, Arabahmet Kültür Evi’ndeki gösterimle, Lefkoşa’daki gösterimlerini tamamlıyor.
İndia Bankası Lefkoşa’da Son Kez Sahneleniyor

Oyun; Kıbrıs’ta varlıklı bir gayrimenkul danışmanı, yatırımcı ve inşaat sektörü piiri (kısaca emlakçının) para çekmek için gittiği bankanın Hintli bir şirket tarafından satın alındığını öğrenmesini ve kendini içinden çıkılmaz bir kapana hapsedilmiş olarak bulmasını konu alıyor.

Küresel, çok uluslu vahşi kapitalizmin sadece ekolojik dengeyi, yoksulları ve geri kalmış ülkelerin halklarını değil, modern-burjuva bireylerin hayatlarını ve ahlaki değerlerini de nasıl ele geçirdiğine ve “yoksullaştırdığına’’ dair absürt bir komedi olan oyunu izlerken, hem kahkahalarla gülecek hem de kendi hayatlarınızdan pek çok yaşanmışlıklarınıza rastlayacaksınız.

Biletler Lefkoşa Khora Kitap Café’den veya oyun günü gişeden temin edilebiliyor.

Oyuna gösterilen yoğun ilgi ve kısıtlı koltuk sayısından ötürü önceden yerinizi ayırmak için 0533 886 48 18 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

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