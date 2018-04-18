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India Bankası'nın ilk gösterimi yoğun ilgi gördü

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Baraka Tiyatro Ekibi'nin yeni oyunu "İndia Bankası" Arabahmet Kültürevi'nde seyirci ile buluştu.
India Bankası'nın ilk gösterimi yoğun ilgi gördü

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük beğeni topladı.

21 Nisan Cumartesi saat 20.00'de ikinci kez sahnelenecek oyunda; Kıbrıs’ta varlıklı bir gayrimenkul danışmanı, yatırımcı ve inşaat sektörü piiri (kısaca emlakçının) para çekmek için gittiği bankanın Hintli bir şirket tarafından satın alındığını öğrenmesini ve kendini içinden çıkılmaz bir kapana hapsedilmiş olarak bulması anlatılıyor.

Küresel, çok uluslu vahşi kapitalizmin sadece ekolojik dengeyi, yoksulları ve geri kalmış ülkelerin halklarını değil, modern-burjuva bireylerin hayatlarını ve ahlaki değerlerini de nasıl ele geçirdiğine ve “yoksullaştırdığına’’ dair absürt bir komedi olan oyunu izlerken, hem kahkahalarla gülecek hem de kendi hayatlarınızdan pek çok yaşanmışlıklarınıza rastlayacaksınız.

Biletlerin Lefkoşa Khora Kitap Café’den ve oyun günü gişeden temin edilebileceği oyuna yerinizi ayırmak için 0533 8864818 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

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