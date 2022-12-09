İndirim Resmi Gazetede yayınlandı...

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde 2 TL, eurodiesel ve gazyağında ise 1.30 TL’lik indirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Akaryakıt fiyatlarında indirim, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 95 ve 98 oktan benzinde 2 TL, eurodiesel ve gazyağında ise 1.30 TL indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına yapılan düzenleme bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, 95 oktan benzin 18.50 TL; 98 oktan benzin 18.81 TL; eurodiesel 20.43 TL; gazyağı 20.35 TL’den satılacak.

3 Aralık’tan beri 95 oktan benzin 20,50 TL; 98 oktan benzin 20.81 TL; eurodiesel 21.73 TL; gazyağı 21.65 TL’den satılmaktaydı.