WhatsApp güzel ama internet olmadan çalışmıyor!

WhatsApp dün İstanbullular'ın en büyük iletişim ağı oldu ama internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten. İşte o uygulamalardan biri son 24 saate binlerce telefona indirilmiş durumda.