İndirme rekoru kırıyor! İşte deprem anında hayatınızı kurtaracak uygulam
WhatsApp güzel ama internet olmadan çalışmıyor!
WhatsApp dün İstanbullular'ın en büyük iletişim ağı oldu ama internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten. İşte o uygulamalardan biri son 24 saate binlerce telefona indirilmiş durumda.
İnternet olmadan çalışan uygulamalar afetlerde kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtarıyor. İşte indirme rekoru kıran o uygulamalardan biri...
27 Eylül 2019 Cuma 20:10
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