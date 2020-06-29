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İnegöl Belediyesi nüfusunu yanlış yazdı: Başkan, "İş Müge Anlı'ya gitmeden çözdük" dedi

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İnegöl Belediyesi nüfusunu yanlış yazdı: Başkan, "İş Müge Anlı'ya gitmeden çözdük" dedi
İnegöl Belediyesi nüfusunu yanlış yazdı: Başkan, "İş Müge Anlı'ya gitmeden çözdük" dedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinin giriş ve çıkışında bulunan nüfus tabelalarındaki tutarsızlık düzeltildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Alper Taban, "İş Müge Anlı'ya gitmeden olayı çözdük" ifadesini kullandı.

İnegöl'ün iki farklı noktasına karayolları ekipleri tarafından konulan nüfus tabelaları görenlerin kafasını karıştırdı.

Bursa'dan İnegöl'e gelindiğinde karşınıza çıkan tabelada rakam 270 bin olarak görülüyor.  Ankara istikametinden İnegöl'e geliş yönüne dikilen tabelada ise rakam daha farklı. Buradaki sayı ise 274 bin.

TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmi nüfusu 273 bin 933. Durumun haberlere konu olması üzerine İnegöl Belediyesi harekete geçerek bir tabeladaki 270 bin rakamını 274 bin olarak değiştirdi. Böylece iki tabelada da 274 bin yazması sağlandı.

Belediye Başkanı Alper Taban da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük" ifadesini kullandı.

Ancak resmi rakamlara göre ilçenin nüfusu 273 bin 933. Yani bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor. Şimdi İnegöl'de 67 tartışması yaşanmaya başladı.

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