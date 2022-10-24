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İnek mukusu cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı etkili çıktı

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Bilim insanları, inek mukusundan elde edilen bir tür kayganlaştırıcının cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabileceğini açıkladı.
İnek mukusu cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı etkili çıktı

İsveç’teki KHT Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, sığırların mukuslarında yer alan müsin bileşenini kullanarak ürettikleri jelin, HIV ve herpes dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik bir “koruma kalkanı” oluşturduğunu ortaya koydular.

İnsan vücudundaki müsin moleküllerinin, virüsleri yakalayan bir burun bariyeri oluşturduğundan yola çıkan uzmanlar, “Korunmak için prezervatif mevcut olmadığında yedek olarak koruma sağlayabilir” dedi.

Bilim insanları, araştırmada bazı hücreleri jel ile tedavi ederken kontrol grubundakilere uygulamadı. Hücreler daha sonra ya HIV ya da herpes virüsüne maruz bırakıldı ya da virüs parçacıklarından arındırıldı.

İki gün sonra jel ile tedavi edilen ve HIV’e maruz kalan hücrelerin yüzde 80’inin virüsten korunduğu bildirildi. Herpes için de yüzde 70 koruyuculuğu olduğu açıklanırken jel ile tedavi edilmeyen tüm hücrelerin enfekte olduğu ortaya kondu.

 

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