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İnfial yaratan istismar olayında yeni ses kayıtları! Cinsel ilişki itirafı kan dondurdu

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Türkiye, 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunu ve uğradığı cinsel istismarı konuşuyor. Her detayı kan donduran olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İnfial yaratan istismar olayında yeni ses kayıtları! Cinsel ilişki itirafı kan dondurdu

Türkiye günlerdir İsmailağa Cemaati'ne bağlı bir vakfın kurucusu olan Y.Z.G.'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin zorla evlendirilmesi skandalını konuşuyor. 6 yaşındaki çocuğun 'evlendirdiği'ne ilişkin fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan olaya tepki yağdı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken annenin ifadesi ortaya çıkmıştı. Kızının 16 yaşındayken istendiğini belirten anne, kızıyla K.İ.'nin arasındaki 18-19 yaş farkını sorun etmediklerini aktarmıştı. Öte yandan bilirkişi raporundaki ortaya çıkan ses kayıtlarına öre H.K.G'nin evlendirildiği K.İ.'nin "Tabi tabi ya. Seni çok isteyen vardı H.K.G., demek bi çekiciliğin var işte" dediği yer aldı.


ODA TV'nin haberine göre Aralık 2020 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki o ses kayıtları ortaya çıktı.

 

İşte o ses kayıtları ortaya çıktı:

"DEMEK Bİ ÇEKİCİLİĞİN VAR İŞTE"

H.K.G: Çok garip ya. Çünkü bi tek sen değildin yani. Bi kaç isteyen daha vardı dimi beni 6 yaşındayken. Tuhaf yani garip.

K.İ.: Tabi tabi ya. Seni çok isteyen vardı H.K.G., demek bi çekiciliğin var işte.

H.K.G: Allah aşkına güldürme beni. Küçücük bi çocuğun ne çekiciliği olabilir.

K.İ.: Bilmiyom ki nasıl bi çekiciliği olabilir. Bence orasını düşünenler hani hocaefendiye damat olmak için düşünmüş olabilirler yani. Geçmişi sorgulamak bi şey ifade etmiyor. Tamam küçüksün de. Yani farklı işte da. Değişik yani. Bilmiyorum.

H.K.G: İstemeye nasıl cesaret ettin. Küçücüğüm, 6 yaşındayım. Korkmadın mı babamdan.

K.İ.: Ben istemedim ki. O. hocalara. Yani beni hocaefendi çağırıp da ne yapıyon diyecek hali yoktu ki. O. hoca ile M.. O. hocayı gönderdim ben. Sonra O. hoca’yı zoraldım. Gitti. Hocaefendi bir şey dememiş. Bakalım demiş. Gelinimize bi soralım, o ne derse demiş bakarız. Sonra aradan bi hafta geçti. O. hoca’yı aradım. Hocam sorar mısınız hocaefendiye, hani dedim nolmuş. Onda da bayağı bi zorlandı O. hoca. Tamam demiş. Anne de tamam demiş.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BUNA KESİNLİKLE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEMELİ
TBMM Başkanı Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Çocuğa istismar en ahlaksız suç. Bunun takipçisi olacağız. Buna kesinlikle müsamaha gösterilmemeli. Bazı şüphe uyandırılan hususlardan bahsediliyor. Bunun da açığa kavuşturulması lazım. Mevzuatımızda yeterli düzenlemeler var. Bu şüphesiz... Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlenmiş, kınanmış bir husus.

Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Bunu görüyoruz. Ancak bunun keyfi bir durum olduğu kanaatinde değilim bir hukukçu olarak. Yargının iş yükü de fazla. Yargının her türlü delili elde etmesi, değerlendirmesi gerekiyor. Kanaat oluşturulan kişiler için hemen karar verilemez.

Çocuk, kadın, yaşlılar söz konusu olduğunda bu şekilde ahlaki nitelikler söz konusu olduğunda daha hızlı sonuç için hareket etmek gerekir."

İDDİANAME KABUL EDİLDİ! İŞTE İSTENEN CEZALAR
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, K.İ. hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.’nin babası Y. Z.G. ve annesi F.G. hakkında da ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası talep edildi. İddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs’taki ilk duruşmada hâkim karşısına çıkacak.

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