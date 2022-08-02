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Influencer’lara photoshop’lu paylaşımları için “uyarı” talebi

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İngiliz milletvekilleri, dudak dolgularının da, botox gibi yalnızca reçeteyle yapılması gerektiğini ve influencer'ların herhangi bir photoshoplu görüntüye "sorumluluk reddi" logosu eklemeye zorlanması gerektiğini söylüyor.
Influencer’lara photoshop’lu paylaşımları için “uyarı” talebi

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiliz milletvekilleri kozmetik pazarında bir kısıtlama talep etti.

Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi, hükümetin beden imajından memnuniyetsizlikle bağlantılı risklerin ölçeğini anlamak için “yeterince çaba göstermediğini” söyledi.

Ayrıca, bir lisans rejimi getirerek, dudak dolgusu ve botoks da dahil olmak üzere, cerrahi olmayan kozmetik prosedürlerin reçetesiz uygulanmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

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SON YILLARDA PATLAMA YAPTI

Mevcut kurallara göre, Birleşik Krallık’ta bir estetisyenin herhangi bir zorunlu niteliğe ihtiyacı yok. Bu, herkesin bir eğitim kursuna gidebileceği ve ardından dolgu uygulaması yapmasına izin verileceği anlamına geliyor.

Çoğu genç kadın olan binlerce İngiliz her yıl dolgu yaptırıyor. Dolgular, ortalama 4300 TL (200 £) civarında bir fiyata mal olabiliyor.

Estetik müdahalelerin, insanların Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi ünlülere benzemek istemesiyle son yıllarda popülaritesi arttı ve uzmanların, Britanyalıların büyük ölçüde düzensiz bir kozmetik estetik endüstrisinin kurbanı olmasından endişe duymalarına neden oldu.

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