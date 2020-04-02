İnfluenza ilacı Avigan'ın Covid-19 için klinik deneylerine başlandı

Çin'deki deneylerde Covid-19 hastalarının iyileşmesini hızlandırdığı gözlemlenen Avigan adlı ilacın klinik deneylerine Japonya'da başlandığı açıklandı. Fujifilm'e bağlı Toyama Chemical'ın influenza için geliştirdiği Avigan, haziran ayının sonuna kadar 100 hastada denenecek.

Yeni tip koronavirüsün çıkış noktası Çin'de, söz konusu ilacı alan hastaların, almayanlara göre çok daha kısa sürede iyileştiği rapor edilmişti.

Bu raporlar ışığında başlanan Japonya'daki klinik deneylerde, söz konusu ilaç 20 ila 74 yaşlarındaki hafif zatürre hastalarına 14 gün boyunca verilecek. Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ortaya çıkan yan tesirlerinden dolayı hamileler klinik deneye dahil edilmeyecek.

İnfluenza (grip) tedavisi için antiviral olarak üretilen ilacın Covid-19 hastalarına verilebilmesi için bir dizi testten geçip onaylanması gerekiyor.