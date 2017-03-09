 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.418
  • Altın 145,511
  • Dolar 3,7489
  • Euro 3,9674
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

ING: Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 25 düşük değerli

»
ING: Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 25 düşük değerli
14-15 Mart'ta faiz toplantısına gidecek olan Fed'in, faiz artırımının tamamen fiyatlandığı belirtildi

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING Group, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerinin, yüzde 25 altında olduğunu açıkladı.

ING stratejisti Petr Krpata, çarşamba günü yazdığı bir e-posta notunda Türk Lirası'nın dolar karşısında değerinin yüzde 25 altında bulunduğunu ve TL faizlerinde gelecek hafta gidilebilecek bir faiz artırımının, TL'nin “gizli değeri”nin bir kısmını ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Krpata, Merkez Bankası'nın 16 Mart'ta açıklayacağı para politikası kararlarından, -enflasyon görünümünde devam eden bozulmaya yönelik- geç likidite penceresinde 100 baz puan artırım, gecelik borç verme faizinde ise 75 baz puan artırım çıkmasını bekliyor.

Gelecek haftaki (14-15 Mart) olası Fed faiz artırımının tamamen fiyatlandığını belirten Krpata, faiz artırımının ABD tahvil faizleri ve yüksek faiz veren gelişen piyasa paraları üzerinde sınırlı etkisi olabileceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sanayi üretim endeksi yüzde 2,6 arttı08 Mart 2017 Çarşamba 10:55
  • Bodrum ve Antalya'daki iki büyük otel icradan satılacak; bedeli 412 milyon lira08 Mart 2017 Çarşamba 10:45
  • İşsizlik maaşına rekor başvuru08 Mart 2017 Çarşamba 09:42
  • Sermaye Piyasası Kurulu şubat ayı anket sonuçlarını açıkladı08 Mart 2017 Çarşamba 09:19
  • Borsa güne yükselişle başladı07 Mart 2017 Salı 10:30
  • Fitch’ten Türkiye için 'ılımlı ekonomik iyileşme' beklentisi07 Mart 2017 Salı 09:20
  • Borsa 2 yıl sonra 90 binin üzerinde06 Mart 2017 Pazartesi 16:06
  • Moody's: Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda06 Mart 2017 Pazartesi 13:06
  • Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması06 Mart 2017 Pazartesi 13:00
  • 13 milyar liralık domates ekonomisi06 Mart 2017 Pazartesi 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti