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Ingenuity rekor kırdı

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Mars'a gönderilen uzay helikopteri, şimdiye kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirdi. 704 metre kat ederek bir rekora imza attı. NASA, uzay helikopterinin görüntülerini paylaştı.
Ingenuity rekor kırdı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'a gönderilen uzay helikopterinin rekor kırdığı görüntüleri paylaştı.

Saniyede beş buçuk metre ilerledi. Tek seferde 704 metre uçtu. Bu uçuşuyla bir rekora imza attı.

Uzay aracı Ingenuity  25'inci uçuşunda 700 metreden fazla uçmayı başardı.
En hızlı uçuşunu da böylece gerçekleştirdi.

Daha önce tek seferde en fazla 10 metre gidebilmişti

Kızıl Gezegen'deki kum fırtınaları ve olumsuz hava koşulları uçuşları da etkiliyor.
Helikopter daha önce tek seferde en fazla 10 metre gidebilmişti.

Dünya ile kıyaslandığında helikopterin son uçuşunda katettiği mesafe önemsiz gibi görünse de Mars'ın hava koşulları göz önüne alındığında araştırmacıları şaşırttı.

Ingenuity 28 uçuş gerçekleştirdi

Ingenuity, güneş enerjisi ile çalışan 6 adet lityum iyon pilden güç alıyor. "30 Mars günü" yani yaklaşık "7 yıl" boyunca görev yapabilecek kapasitede.

Bugüne dek toplamda 28 uçuş gerçekleştiren helikopterin önümüzdeki günlerde 29'uncu uçuşunu yapması bekleniyor.

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