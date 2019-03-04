İngiliz askerler gece kulübünde cinsel ilişkiye girdi

İngiliz Donanmasına bağlı 10 asker gece kulübünde skandala imza attı. Alkolün dozunu fazla kaçıran ve cinsel ilişkiye giren askerlerden birisi ordudan uzaklaştırılırken diğer askerler hakkında soruşturma sürüyor.

İngiliz Donanmasına ait 10 denizci, gittikleri eğlence kulübünde diğer insanların göz önünde ilişkiye girdiler. Etraftaki insanların kendilerine asker olduklarını ve böyle davranmamaları gerektiği uyarılarını hiçe sayan denizcilerin, şikayet edilmesi üzerine soruşturma açıldı. Bir asker ordudan uzaklaştırıldı, diğer askerler hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINA YÜKLEDİLER

İngiltere Donanmasının 10 askeri gece kulübünde eğlenirken kendilerini kaybedip cinsel ilişkiye girdiler. Mekan sahibinin tüm uyarılarına rağmen eylemlerine devam eden askerlerin şikayet edilmesi sonucu soruşturma açıldı. Olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan askerler büyük tepki çekti.

“KRALİYET DONANMASININ ONURUNA KİMSE ZARAR VEREMEZ”

Mekan sahibi Hayley Nicholas, askerlerin davranışlarının çok yanlış olduğunu ve tüm uyarılara rağmen askerlerin söylediklerini dinlemediklerini söyledi. Ordunun şerefini hiçe sayan askerler hakkında konuşan mekan sahibi “Bu davranışlar kabul edilemez ve kimsenin Kraliyet Donanmasının saygınlığına zara verecek davranışlarda bulunmasına hakkı yok” diyerek şikayette bulundu.

1 ASKER ORDUDAN ATILDI

Olaydan sonra yapılan şikayet sonrası, orduya bağlı yetkiler güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek soruşturma başlattı. Şuan bir asker ordudan uzaklaştırılırken, diğer askerlerin de soruşturma bitince ordudan uzaklaştırılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.