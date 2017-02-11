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İngiliz Avam Kamarası'nın "Kıbrıs"la ilgili grubu Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor

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İngiliz Avam Kamarası'nın "Kıbrıs"la ilgili grubu Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor
Birleşik Krallık Avam Kamarası “Kıbrıs”la ilgili Partiler Arası Grup (CYP - APPG) temsilcilerinin Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi

Birleşik Krallık Avam Kamarası “Kıbrıs”la ilgili Partiler Arası Grup (CYP - APPG) temsilcilerinin Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, heyetin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Meclis Başkanı Dimitris Şilluris tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre, heyet ayrıca Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas ve üyelerinin yanı sıra Meclis Göçmenler, Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma ve üyeleriyle de bir araya geldi.

CYP-APPG’de Sir Roger Gale (Grup Başkanı), Theresa Villiers, David Burrows, Steven Herpburn, Mathew Offord, Stephen Paterson ve Barones Massey yer alıyor.

Heyete ayrıca Birleşik Krallık Rum Federasyonu Başkanı Hristos Karaolis de eşlik ediyor.

Heyet, gerçekleştirdiği görüşmelerde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması, Kıbrıs sorunu ve insan hakları konusunu ele aldı.

Rum Meclisi Göçmenler ve Kayıplar Komitesi ile yapılan görüşmede, Komite Başkanı Skevi Kukuma, Türkiye’nin kayıplar konusundaki arşivlerini açması gerekliliğini yinelerken, İngiltere’nin askeri arşivlerine de ulaşılmasına olanak sağlamaları için heyetten katkı istedi.

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