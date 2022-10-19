İngiliz bakan Google ve Facebook’u hedef aldı

Julia Lopez, dijital dünyanın önde gelen şirketlerinin kaliteli gazetecilik yerine, düşük maliyetli içeriğin peşinde olduğunu söyledi. Bakan Lopez, İngiltere'nin yerel gazeteciliğin geleceği konusunda endişe duyması gerektiğini belirtti.

Başta Google ve Facebook olmak üzere dijital medya araçları özellikle başkanlık seçimleri ve corona virüsü salgınından sonra doğru bilginin kaynağı olma konusunda bir süredir şüpheleri üzerlerine çekiyordu.

Teknoloji şirketleri Amerika başkanlık seçimlerini ya da çocukların zihinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkiledikleriyle ilgili iddialar üzerine zaman zaman senato önünde ifade bile verdiler. Şimdi de platformlar, İngiliz bakanın hedefinde.

İngiltere’de dijital medyadan sorumlu bakan olarak görev alan Julia Lopez, kaliteli haberciliğin bu platformlar yüzünden baltalandığını söylüyor.

KALİTELİ GAZETECİLİK YERİNE UCUZ İÇERİĞİ TERCİH EDİYORLAR

Medya bakanı milletvekillerine verdiği demeçte, çevrimiçi devlerin kaliteli gazeteciliktense, düşük maliyetli içeriklerin tadını çıkardıklarını belirtti. Lopez, verdiği demeçte; büyük çevrimiçi platformlar ve haber sağlayıcılar arasında tamamen dengesiz bir güç durumu olduğuna dikkat çekti.

Lopez, sosyal medya platformları ile içerik oluşturanlar arasında pazarlık gücü konusunda bir dengesizlik olduğunu itiraf etti.

Ayrıca komitede Google ve Facebook’un gazeteciliği destekler görünmek için ufak bazı girişimleri olduğundan da bahsedildi. İki teknoloji devinin bu girişimleri halkla ilişkiler tanıtımı olarak yorumlandı.

Hükümet, bir süredir bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyor. Geçen yıl Google ve Facebook gibi şirketlerin pazar hakimiyetlerini kullanmamalarını veya rekabeti bastırmalarını engellemek için bir Dijital Piyasalar Birimi (DMU) kurmuştu.

DMU, dijital reklamcılık gibi kaliteli gazetecilik için tehdit oluşturan sektörlerde teknoloji devlerinin hakimiyetini ele almak ve web devlerinin içerik için haber yayıncılarına adil bir fiyat ödemesini sağlamak için tasarlandı.