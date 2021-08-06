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İngiliz bakandan aşı pasaportu açıklaması: Artık hep kullanılacak

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İngiltere'nin ulaştırma bakanı Shapps, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu. Shapps, "Aşı kartları artık sonsuza kadar kullanılacak" dedi.
İngiliz bakandan aşı pasaportu açıklaması: Artık hep kullanılacak

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşılar yeni bir tartışmayı başlattı… Birçok ülke, yabancı turistlerin ülkeye girişlerinde aşı pasaportu isterken İngiltere’nin ulaştırma bakanı olarak görev yapan Grant Shapps açıklamalarda bulundu.

BBC Radio 4’teki Today isimli programa katılan Shapps, “Bence iki doz aşı olmak ya da tam aşı olmak daha da yaygınlaşacak ve ülkeler bu kritere önem verecekler. Bence ülkeler tam doz aşı olunmasını isteyecek” dedi.

Shapps, “İki doz aşı olmayan gençler de başka ülkelere ziyarete gidemeyecekler. Dolayısıyla 20’li yaşlarındaki gençler salgının kendisini etkilemeyeceğini düşünebilir fakat aslında etkileyecek. Aşı olmazsanız ülkeden çıkıp başka bir yere gidemezsiniz” ifadesini kullandı.

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