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İngiliz bakandan "yurt dışı tatilini unutun" uyarısı

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İngiliz Sağlık Bakanı Hancock, İngilizlerin bu yıl yurt dışında tatil yapmasının mümkün görünmediğini açıkladı. Geçen yıl Türkiye'yi iki buçuk milyonun üstünde İngiliz ziyaret etmişti.
İngiliz bakandan "yurt dışı tatilini unutun" uyarısı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiliz vatandaşlarının bu yaz yurt dışında tatil yapmalarının koronavirüs salgını nedeniyle mümkün olmayacağını açıkladı.

Salı günü katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Hancock, İngiliz hükümetinin ekonomik faaliyetlere kademeli bir biçimde dönülmesi için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Bu çerçevede belirli bir süre için sosyal mesafe uygulamasının gerekli olacağını vurgulayan Hancock, "Bunun sonucu olarak, bu yaz büyük, şaşaalı uluslararası tatillerin mümkün olması olası görünmüyor" diye konuştu.

Hancock, "İnsanlar yurt dışına seyahat edilecek normal yaz tatili sezonunun iptal olduğunu kabullenmek durumunda mı?" sorusunu "Sanıyorum öyle olacak" diye yanıtladı.

2019'da Türkiye'ye 2 buçuk milyon İngiliz geldi

İngiliz turistler, Türkiye’yi ziyaret eden yabancılar listesinin üst sıralarında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'ye giriş yapan yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre, 2008'den beri iki milyonun üzerinde seyreden İngilizlerin sayısında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında sert düşüş kaydedilmiş, ancak 2018'den itibaren yeniden yükselişe geçerek 2019'da 2 milyon 562 bin 64'e ulaşmıştı.

Almanya'dan da vatandaşları yaz tatilinde yurt dışına seyahatler konusunda uyaran açıklamalar gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaz tatilinin en azından bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde mümkün olması için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı. Korona krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen uluslararası havayolu şirketleri ise, ekonomik gerekçelerle gelecek aylarda uçuşlara yeniden başlamak istiyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İngiltere, Salı günü itibarıyla ABD, Rusya ve İspanya'nın ardından en fazla koronavirüs vakasının kayıt altına alındığı ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar 224 bin 332 vaka kaydedildi.

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