İngiliz Başbakan’ın Yeni Doğan Oğluna İsim İçin Bahisler Açıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson beşinci kez baba oldu. Nişanlısı 32 yaşındaki Carrie Symonds bu sabah bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi. Bebeğin ismiyse henüz belli değil.

Online bahis şirketlerinde bebeğin adının ne olacağı üzerine bahisler açıldı. Landbroke adlı şirket, Johnson’ın anne tarafından dedesi Wilfred adına bahis oynayana 1’e 5 veriyor. George ve Thomas için bu oran 1’e 8; Winston adı içinse 1’e 10 şeklinde.

Aslında Boris Johnson’ın baba tarafından dedesi Osmanlı devletinin son Dahiliye Nazırı Ali Kemal. Bahisler arasında o ada hiç yer verilmemesiyse dikkat çekici.

55 yaşındaki Johnson 27 Mart’ta Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış, ancak karantina altında çalışmaya devam etmişti. Öksürüğü ve yüksek ateşi devam eden Johnson 5 Nisan’da Londra’daki St. Thomas Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 6 Nisan’da yoğun bakıma alınan Johnson burada solunum cihazına bağlanmamış ve standard oksijen tedavisi görmüştü. Johnson 12 Nisan Pazar günü hastaneden taburcu olmuştu. Johnson taburcu olmasının ardından iki hafta dinlenmiş, 27 Nisan’daysa görevinin başına geri dönmüştü.