İngiliz basını: ‘Başbakan Boris Johnson yoğun bakımdayken, iktidar boşluğundan korkuluyor’

Bugünkü İngiliz gazetelerinin tümünün başsayfalarında koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Pazartesi ve Salı gecelerini yoğun bakımda geçirmesinin yarattığı kaygılara ilişkin haberler ve yorumlar var.

Guardian gazetesinin manşeti, "Başbakan yoğun bakımdayken, iktidar boşluğundan korkuluyor".

Gazetenin yine birinci sayfasından duyurduğu bir başka haberde, dünyanın önde gelen hastalık veri uzmanlarının, Avrupa'da koronavirüsten en fazla ölümün İngiltere'de görülebileceğine yönelik tahminlerine yer veriliyor.

Daily Telegraph gazetesi, Başbakan Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın fotosunun üstünde, "Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili kararları kim alacak?" diye soruyor.

İlk sayfadaki bir diğer haberde ise Başbakanlık'tan yapılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili açıklamaya yer verilmiş.

Açıklamada, Johnson'ın sağlık durumunu stabil olduğu ve solunum cihazına bağlı olmadığı belirtilmişti.

Times gazetesinin ilk sayfasında ise sağlık çalışanlarının Başbakan Johnson'a gönderdikleri "Çabuk iyileş Boris" mesajı var.

Gazete manşetinde "İngiltere, mücadelesini sürdüren Johnson'a umut mesajı gönderiyor" diyor.

Times'ın ilk sayfasındaki bir diğer haberde ise hükümetin sağlık sektörüne mesajı var:

"Yeni antikor testini bulmamıza yardım edin"

Financial Times'ın manşeti ise "İngiltere, Almanya'nın test modelinin, virüs sınırlamalarının son bulması için bir çıkış yolu gösterdiğini kabul etti".

Gazete, İngiltere'nin en üst düzey tıp görevlisi Chris Whitty'nin Salı günkü basın toplantısında, "Almany'dan öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu" söylediğine dikkat çekiyor.

İngiltere'de hükümet 12 Mart'a kadar kitlesel testler yapılmasına sıcak bakmamıştı.

Ülkede halen günde 15 bin test güçlükle yapılabiliyor. Bu sayı koronavirüs salgını krizinin ilk aşamasında 1500 kadardı.

Almanya'da halen günde yaklaşık 50 bin test yapılıyor.

İngiltere'de ise hükümet en geç Nisan ayı sonunda ülkede günde 100 bin test yapılabilmesini hedefliyor.

Financial Times'ın ilk sayfasındaki bir diğer haberde de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), koronavirüs salgını krizinin, dünyada 195 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açabileceği şeklindeki uyarısı var.