İngiliz basını: F-35’in koruyucu örtüsü motorun üzerinde unutuldu

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağının düşmesinin büyük bir ihmalden kaynaklandığı iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde uçağın motorun üzerindeki plastik yağmur kılıfının unutulması nedeniyle düştüğü ifade edildi.

"Kazanın nedeni uçak motorunu koruyan ucuz plastik yağmur kılıfı."

İngiliz basınında yer alan haberlere göre uçağın Akdeniz'e düşmesinin ardından denizin yüzeyinde kırmızı bir kılıf bulundu. Bunun uçağın motorunun üzerindeki yağmur kılıfı olduğu anlaşıldı.



Yapılan ilk incelemede bakım ekibinin F-35'in motorunu koruyan kırmızı kılıfı çıkartmayı unuttuğu ortaya çıktı. Uçağın motoru kalkış sonrası kılıfı içine çekince arıza meydana geldi.

F-35'i düşüren büyük ihmal

İnceleme sonucunda, uçağın gemiye yakın bir noktada düştüğü, hatta pilotun paraşütünün, gemi güvertesine takıldığı bilgisi de paylaşıldı.



Akdeniz’de görevli Queen Elizabeth Uçak Gemisi’ne bağlı F-35 savaş uçağı, 17 Kasım'da düşmüştü. F-35’in pilotu ise fırlatma koltuğu aracılığıyla uçağı terk etmişti.