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İngiliz basını: Uçuşlardaki elektronik cihaz yasağının nedeni El Kaide tehdidi

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İngiliz basını: Uçuşlardaki elektronik cihaz yasağının nedeni El Kaide tehdidi
Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelerden yapılan uçak seferleri için getirdiği kabinde elektronik cihaz yasağının nedeninin, El Kaide örgütü bağlantılı militanların saldırı ihtimali olduğunu yazdı.

ABD, sekiz ayrı ülkeden yapılan uçak seferlerinde, kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak yasakladı.

İngiltere'de de Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, altı ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içindeki büyük elektronik cihazların kullanımı yasaklandı.

İngiltere'de yayın yapan Times, Daily Telegraph ve Financial Times gazeteleri yasağı bugünkü sayılarında manşetlerine taşıdı.

Financial Times, Batılı istihbaratçıların, yasağın, ileri teknolojiyi içeren bomba yapımı konusunda uzman olarak görülen El Kaide'nin Yemen'deki kolunun yarattığı tehditler nedeniyle alındığını söylediğini yazdı.

'El Kaide'yi önemsememek büyük hata olur'

Daily Telegraph'ın haberinde ise hem Yemen'deki El Kaide hem de Somali'deki Eş Şebab örgütünden bahsedildi ve istihbarat örgütlerinin, militanların saldırı hazırlığı yaptığına dair bilgi edindiği belirtildi:

"İstihbaratın, Ocak ayında ABD özel komandoları tarafından gerçekleştirilen ve Arap Yarımadası El Kaidesi'ni hedef alan baskından geldiğine inanılıyor. ABD Başkanı Donald Trump o dönemde 'baskında önemli bilgilere erişildiğini' söylemişti.

"O dönemki haberlerde, Arap Yarımadası El Kaidesi'nden bomba yapıcı İbrahim El-Asiri'nin, uçaklara sokulabilen, sıkıştırılmış bomba yapmaya çalıştığını belirtilmişti.

"ABD savunma uzmanlarının ayrıca, son haftalarda militanlar arasında, patlayıcıları bilgisayarda taşımak üzere yapılan konuşmaların arttığını tespit ettiği belirtiliyor.

"Geçen yıl, Eş Şebab örgütü, Somali'nin Mogadişu kentinden kalkan bir uçakta patlayıcı yüklü bir diz üstü bilgisayarı kullanarak, uçağın bir tarafından delik açılmasını sağlamıştı".

Times'ta yayımlanan analizde ise El Kaide'nin çekirdek kadrolarının oldukları gibi durdukları, bu süreçte 'izledikleri, öğrendikleri ve bekledikleri', örgütü önemsemenin büyük hata olacağı belirtildi.

Analizde hem IŞİD hem de El Kaide gibi örgütler için, hava taşımacılığı alanındaki saldırı niyetinin sürdüğü aktarıldı.

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