İngiliz basınında referandum

Türkiye’de dün gerçekleşen Anayasa referandumunun sonuçları İngiliz basınında geniş yer aldı.

İngiliz Times gazetesi, anayasa değişikliği referandumuna geniş yer ayırdığı haberinde "Erdoğan'ın zaferinin bölünmüş bir Türkiye geride bıraktığını" yazdı. Gazetenin haberinde, Erdoğan'ın "bıçak sırtı" bir referandum süreci sonrası zafer ilan ettiği ancak oylamaların yeniden sayılması yönündeki çağrılar düşünüldüğünde, sonuçların toplumda ayrışmayı derinleştirebileceği belirtildi.

Haberde, "Muhalifler Türk liderin zaferinin, modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası için ölüm çanları anlamına geleceğinden korkuyor" ifadeleri yer aldı. Yazıda, Erdoğan'ın 2.6 puanlık farkla yakaladığı zaferin "'Yeni Türkiye'sini kurmak için yeterli olduğu" belirtildi. Oyların yeniden sayılması durumunda ülkede "şiddetli protestolar olabileceği" kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Türkiye'nin özellikle referandum kampanyaları sırasında Avrupa ülkeleri ile yaşadığı diplomatik krizler hatırlatılarak, "Türkiye bir zamanlar parçası olmayı arzu ettiği Batı'ya yüzünü daha da çevirecek" denildi.

The Guardian gazetesinde yer alan yazıda, "Yeni yasalara verilen sınırdaki destek Türkiye ve AKP içindeki bölünmeyi derinleştirebilir" ifadesi yer alıyor. Yazıda, "Vatandaşlarının bugün uyanacağı Türkiye - Başkanlık için yeni yetkiler verme üzerine yapılan referandumdan bir gün sonra - daha fazla gücü elinde toplamak kariyeri boyunca itici güç olan bir lider tarafından yönetilen, daha farklı bir yer olacakmış gibi duruyor" sözleri yer aldı.

Haberde, "Erdoğan'ın zaferinin kesinleştiğini varsayarak, Türkiye'nin hastallıklı demokrasiden artan bir şekilde otokrasiye geçmesi kararının halkın arzusuyla verilmesi, 1996'da 'Demokrasi bir amaç değil, bir araçtır' diyen bir adam için hediye olacak." İfadeleri kullanıldı.

Görüş yazısında, referandumda "Evet" ile "Hayır" oyları arasındaki farkın Erdoğan'ın beklediğinden daha az olduğu belirtiliyor ve muhalefetin de itirazları göz önüne alındığında bunun, referandum sonucunun ülkede gerçekten kabul gördüğüne ilişkin sorular doğurduğu belirtiliyor.

Modern Türkiye'nin yüz yıllık ömründe geçen yılın belki de "en çarpıcı ve baş döndürücü" yıl olduğu belirtilen yazıda, bu süreçte ülkede yaşananların "Sivil özgürlükleri ufalayan bir kişi için fırsat yarattığı" kaydediliyor. Yazıda ayrıca, "Eğer yeni kanunlar kabul edilirse, denetim ve denge zayıflatılacak, güçler ayrılığı neredeyse hiçe indirgenecek" ifadeleri yer alıyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Meclis denetimi yerine bir kişinin isteği geçecek, bu kişi de mevcut dönemi haricinde 5 yıllık iki dönem için başkan olarak seçilebilecek. Eğer Meclis ikinci döneminde erken seçim çağrısı yaparsa, başkan üçüncü bir dönem için tekrar aday olabilecek. Bu onu, 14 yıllık görev süresinin üstüne, 2034'e kadar görevde tutabilir."

Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili analiz-haberinde üç büyük şehirden "Hayır" oyu çıkmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj verdiğini yazdı. Gazeteye göre 2019 yılındaki seçimler öncesi, Erdoğan'ın onarması gereken çatlaklar var.

FT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği "Evet" kampanyasının referandumu kazanmasına karşın tahmin edilen daha düşük bir oy aldığına dikkat çekiyor. Haberde, Türkiye'de referanduma götürülen yeni anayasa maddelerinin cumhurbaşkanına büyük bir politik dokunulmazlık sağladığı, ayrıca yargı ve bütçe konularında da yeni yetkiler verdiği belirtiliyor.

Avrupa Konseyi'nin değişikliği, "Türkiye'nin demokrasi geleneğine ters yönde bir adım" olarak nitelendirdiğine de değiniliyor.

Erdoğan'ın kampanya sürecindeki tüm desteğine rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ilk kez İstanbul'da bir seçimi kaybetmesinin ise yatırımcıların ülkeye yönelik risk algısını olumsuz etkilemeyeceğini belirten FT, piyasalarda 15 Temmuz'dan bu yana değer kaybeden Türk Lirası'nın politik belirsizliğin sona ermesinin ardından rahat bir nefes almasının beklendiğini ifade ediyor.

Yazıda Columbia Üniversitesi'nin İnsan Hakları Enstitütüsü'nden David L. Phillips'in yorumları da yer alıyor. FT'ye konuşan Phillips şunları söylüyor:

"Türkiye'nin Batı ile uyum süreci böylelikle bitmiştir. Erdoğan'ın daha ılımlı bir tavır takınmasını beklemek anlamsız... Artık hapisteki HDP milletvekillerinin serbest bırakılmasını, Güneydoğu'daki güvenlik operasyonlarının bitmesini ya da darbe girişiminde bulunmakla suçlanan Gülen destekçilerinin yakalanmasına son verilmesini beklemek için hiç bir sebep yok".