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İngiliz basınından koronavirüs manşeti: Özgürlüğün sonu

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İngiliz basınından koronavirüs manşeti: Özgürlüğün sonu
İngiliz basınından koronavirüs manşeti: Özgürlüğün sonu

İngiltere’de gazeteler, salgının yayılmasını durdurmak için alınan kısmi sokağa çıkma yasağını “Özgürlüğün sonu”, “Tecrit” ve “Evde kalmalısınız” manşetleriyle duyurdu.
İngiliz gazetelerinin manşetinde, Başbakan Boris Johnson’ın sokağa çıkışa sınırlama getirilmesi ile marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılması yönündeki önlemler yer aldı.

The Daily Telegraph, “Özgürlüğün sonu” başlığı altında ev halkı hariç 2 kişiden fazla toplantıların yasaklandığı, aksi halde ceza kesileceği, elzem ürün satışı yapmayan işletmelerin kapatılacağı belirtildi. Haberde, bilim insanlarının salgının bu hızla devam etmesi halinde hastanelerin çökebileceği uyarısında bulunduğuna dikkat çekildi.

“Evde kalın, bu ulusal bir acil durum”

The Guardian gazetesi, “Başbakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum” manşetini attı. Haberde, halka ne yapacağına ilişkin belirsiz mesajlar vermekle suçlanan Johnson’ın yeni önlemleri uygulamaya koyduğu belirtildi. Başbakan’ın halka kısıtlamalar getirdiği, polise yeni yetkiler verdiği vurgulanan haberde, hükümetin politikasında değişiklik yaptığından da bahsedildi.

The Daily Mail’in “Tecrit” manşetiyle yer verdiği haberinde “günlük yaşam üzerinde şaşkınlık verici kısıtlamalara gidildiği” vurgulandı. Haberde, gerekli olmadıkça seyahat etmenin yasaklandığı, arkadaş ve akrabaların görülemeyeceği, spor için sadece bir kez dışarı çıkılabileceği, kurallara uymayanlara ceza verileceği ve önlemlerin 3 hafta süreceği anlatıldı.

The Times gazetesi de “Evde kalmalısınız” başlığıyla verdiği haberde, Johnson’ın ulusal acil durum ilan ettiği ve tecrit kararı aldığı belirtildi. Haberde, alınan yeni önlemler vurgulandı.

Ölenlerin sayısı 335

Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükumeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında değişikliklere gitmek zorunda kalmıştı.

Ölü sayısı artarken Johnson, pazar günü kalabalıklar halinde sokağa çıkılmasının ardından yaptığı açıklamada, sert önlemleri hayata geçirebileceklerini söylemişti.

Dün akşam alınan yeni kararlar kapsamında ise, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verilmişti.

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 artarak dün 335’e çıkmıştı.

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