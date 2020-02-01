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İngiliz Bayrakları, Brüksel'deki Ab Kurumlarından İndirildi

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Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki İngiliz bayrakları, Brexit'e saatler kala sessiz biçimde indirildi.
İngiliz Bayrakları, Brüksel'deki Ab Kurumlarından İndirildi

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki İngiliz bayrakları, Brexit'e saatler kala sessiz biçimde indirildi.

AB yetkilileri, Belçika saatiyle 20.00 sularında, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirirken; yerine AB bayrağını çekti. 

Aynı şekilde, AB Konseyindeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.

İngiltere, 2016'da Brexit kararı almıştı

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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