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İngiliz bilim insanları: Alkolün kanserle bağı tahmin edilenden çok daha fazla

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İngiltere’nin köklü kurumlarından Imperial College London’da görevli bilim insanları, alkol tüketiminin, kansere yakalanma riskini daha da artırdığını ortaya çıkardı.
İngiliz bilim insanları: Alkolün kanserle bağı tahmin edilenden çok daha fazla

İngiltere’nin köklü kurumlarından Imperial College London’da görevli bilim insanları, alkol tüketiminin, kansere yakalanma riskini daha da artırdığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada alkol tüketiminin kanseri tetikleme ihtimalinin daha önce yapılan araştırmalardan çok daha büyük boyutlarda olduğu belirlendi.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen bilim insanlarının dahil olduğu araştırmada, alkol tüketiminin vücutta meme ve karaciğer kanserinin yanı sıra boyun, kafa, ağız, yemek borusu ve bağırsak gibi bölgelerde kansere sebebiyet verdiği tespit edildi.

KAHVE İÇMEK RİSKİ AZALTIYOR

Öte yandan aynı araştırmada günde en az 1 bardak kahve içmenin karaciğer kanserine yakalanma riskini de azalttığı belirtildi. Uzmanlar kafeinli ya da kafeinsiz kahvenin bu etkide bir fark yaratmadığının altını çizdi.

Aynı araştırmada tam tahıllı ürün ve süt ürünleri tüketmenin kalın bağırsak kanseri riskini de azalttığı kaydedildi.

Araştırmayı fonlayan Dünya Kanser Araştırmaları Fonu Direktörü Giota Mitrou, “Bu çatı araştırma bize alkol ve kahve tüketiminin kanserle olan ilişkisini gözler önüne seriyor. Bu konuda daha fazla çalışma yapmak gerekiyor. Beslenme düzenlerinin kansere sebep olabileceğini düşünenler alkol tüketimini azaltmalı, sağlıklı bir kiloya ulaşmalı ve fiziksel olarak aktif olmalılar. Bu kişiler tahıllı ürünlerin yanı sıra sebze ve meyve tüketimine de ağırlık vermeli” ifadesini kullandı.

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