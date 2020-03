İngiliz bilim insanları: Koronavirüs çoğu nesnelerin yüzeyinde 72 saat hayatta kalabiliyor

İngiliz bilim insanları, yeni tip koronavirüsün çoğu nesnelerin yüzeyinde yaklaşık 72 saat kalabildiğini keşfetti.

İngiliz bilim insanları, yeni tip koronavirüsün çoğu nesnelerin yüzeyinde yaklaşık 72 saat kalabildiği belirledikleri iddiasını gündeme getirdi.

The New England Journal of Medicine dergisinin aktardığına göre, araştırmacılar pandemiye yol açan SARS-CoV-2 (Kovid-19) virüsü ile selefi SARS-CoV-1’nin farklı koşullarda nasıl yayıldığını karşılaştırdı. Her iki virüsün neredeyse benzer şekilde hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde, örneğin bakır ve karton yüzeylere göre daha fazla yaşadığı tespit edildi.

Virüslerin havada yaklaşık 3 saat yaşayabildiği ifade eden araştırmacılar, böylece koronavirüsün hava yoluyla bulaştığının doğrulandığını kaydetti.