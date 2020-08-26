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İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk

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İngiliz Sky News kanalı, koronavirüsle ilgili araştırma yapan bilim insanlarının virüsü öldüren bir madde bulduğunu duyurdu. Buna göre hemen hemen her evde bulunan böcek öldürücü ve kovucu ilaçlarda bulunan "Citriodiol" maddesi, virüsü öldürüyor.
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk

İngiltere'nin önde gelen televizyon kanjallarından biri olan İngiliz Sky News, koronavirüs salgınıyla ilgili umut veren bir keşfi duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı'nda (DSTL) yapılan araştırmalar sonucunda koronavirüsü öldüren bir madde bulundu. Buna göre bilim insanları sinek kovucu spreylerde bulunan "Citriodiol" isimli materyalin koronavirüsü öldürdüğünü tespit etti.

SADECE SİNEK İLACI ETKİLİ OLMAZ

Araştırmalarla ilgili ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşan laboratuvar, Citriodiol'ün koronavirüsün diğer türlerini öldürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtilirken sadece sinek ilacının sıkılmasının koronaya karşı tek başına bir çözüm olmayacağı kaydedildi.

ORDU STOK YAPIYOR

Citriodiol'ün okaliptüs yaprakları ve gövdesinden elde edilen yağlardan yapıldığı vurgulanırken, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin sinek ilaçlarını depoladığı aktarıldı. Reuters haber ajansının "son dakika" ibaresiyle Sky News'ten aktardığı haberde DEET isimli kimyasal yerine Citriodiol kullanılan ilaçların depolandığı belirtildi.

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