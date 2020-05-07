İngiliz Büyükelçi Chilcott: Türkiye’den yollanan ekipmanlarla ilgili Krallık medyasındaki haberler doğru değil

İngiliz Büyükelçi Chilcott, ''Türkiye’den İngiltere'ye yollanan ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberler doğru değildir" açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Türkiye tarafından İngiltere'ye gönderilen ekipmanların kullanılmaz olduğuyla ilgili' Birleşik Krallık medyasında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Büyükelçi Chilcott paylaşımında şunları ifade etti:

"Türkiye’den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekibmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti’ne Birleşik Krallık’ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir. Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye’deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk Hükümeti’nin Birleşik Krallık’a hediyesi olan KKE ile ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68.000 tulumla bağlantısı yok. Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır."

Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin bir basın açıklamasında bulundu. Bakanlık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz medyasında yer alan, “Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya lüzum görülmüştür."

Bakanlık İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar ifade edilmişti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir.

Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak, teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edildiği vurgulandı.