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İngiliz CEO 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti: Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik

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İngiliz teknoloji firması The Hut Group'un CEO'su Matt Molding, şirketin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini şirkette personellerine hediye etti.
İngiliz CEO 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti: Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik

Teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu Matt Molding, 1 milyar sterlin değerindeki şirket hisselerini 74 personele hediye etti.

Hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor.

Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki CEO Matt Molding, "İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" dedi.

Molding'in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor.

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