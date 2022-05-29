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İngiliz çetenin firari Türk lideri yakalandı: Türkiye’de cezaevinden kaçmıştı

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Tottenham Turks isimli bir çetenin lideri olduğu belirtilen ve 2019'da Türkiye'de tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan İzzet Eren, Moldova'da yakalandı.
İngiliz çetenin firari Türk lideri yakalandı: Türkiye’de cezaevinden kaçmıştı

Londra polis teşkilatı Met’ten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İzzet Eren’in Moldova’da yakalandığı belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkiye vatandaşı olan Eren, 2015’te İngiltere’de silahlı suçlardan ötürü 21 yıl hapis cezası almış ve Ağustos 2019’da Türkiye’de bir cezaevine sevk edilmişti.

Ancak Eren Türkiye’deki cezaevine gönderilmesinden bir ay sonra buradan kaçtı. Londra polisinin açıklamasında Eren’in Türkiye’de hangi cezaevinden kaçtığı belirtilmedi.

Polis şefi Fiona Mallen Eren’in Moldova’nın başkenti Kişinev’den İngiltere’ye iadesi için işlemlerin sürdüğünü belirtti.

SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZEREYKEN YAKALANMIŞTI

Mallen “Bu olayda Eren’i bulmak için çok kapsamlı bir araştırma yürütüldü” dedi.

Eren 2015’te Londra’nın kuzeyindeki Stamford Hill’de dolu bir tabanca ve makineli tüfekle bir saldırı gerçekleştirmek üzereyken yakalanmıştı.

Cezaevine gönderilmesinin ardından, mahkemeye götürülürken Eren polis aracından kaçmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu.

Eren 2015’te yakalanmadan önce de uyuşturucu ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymiş ve İngiltere’den sınır dışı edilmişti. Ancak Eren’in 2015’te bu kararı ihlal ederek İngiltere’ye dönmüş olduğu anlaşılıyor.

TÜRKİYE’DE CİNAYETTEN ARANIYOR

Londra polisi Eren’in “Türk suç örgütünün üst düzey bir üyesi” olduğunu ifade etti. Eren’in Türkiye’de de cinayetten arandığı belirtildi.

Polis Tottenham Turks adlı çetenin, Londra’nın doğusundaki Hackney Turks çetesiyle kavgalı olduğunu ve 2009’dan bu yana iki çete arasında çok sayıda silahlı saldırı ve cinayet olayı yaşandığını aktardı.

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